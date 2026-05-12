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Mercurio sulla strada. Nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti con una squadra dal distaccamento di Domodossola nel Comune di Pieve Vergonte, in via ai mulini, a seguito dello sversamento di una sostanza pericolosa sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuta anche una squadra specializzata del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente dalla sede centrale di Verbania, che ha accertato la presenza di una chiazza di mercurio. Il personale ha provveduto immediatamente a delimitare l’area, e ad interdire il transito veicolare e pedonale. Contestualmente, in accordo con il personale di Arpa Piemonte nel frattempo giunto sul posto, è stato posizionato un telo protettivo per limitare il dilavamento della sostanza e contenere il rischio di contaminazione ambientale, in attesa della bonifica da parte di ditta specializzata.

Sul posto erano presenti anche il sindaco di Pieve Vergonte Maria Grazia Medali, il personale della Protezione Civile e i carabinieri forestali della Stazione di Domodossola. Le cause dello sversamento sono al vaglio delle autorità.

https://www.prealpina.it/pages/mercurio-sulla-strada-allarme-413097.html