Si estende l’incendio di Città Sant’Angelo, le fiamme minacciano le case: “Cenere e fumo ovunque”

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Si è propagato rapidamente, complice il forte vento, l’incendio di sterpaglie e vegetazione divampato nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Marina di Città Sant’Angelo, tra via Torre Costiera e l’area al confine con Silvi.

Il rogo è ancora in corso e interessa una porzione piuttosto estesa di territorio. Le fiamme si stanno avvicinando anche ad alcune abitazioni e, in base all’evoluzione della situazione, non vengono esclusi eventuali provvedimenti di evacuazione. Alcune persone hanno deciso in autonomia di lasciare le proprie case.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, intervenuti sia con squadre a terra che con l’elicottero, insieme ai volontari della protezione civile. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Città Sant’Angelo, che stanno gestendo la viabilità e monitorando le aree più vicine all’incendio.

Il denso fumo sprigionato dal rogo è visibile anche a chilometri di distanza e ha raggiunto diverse zone della costa, fino a Montesilvano.