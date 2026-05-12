Tre auto coinvolte in un incidente stradale nella galleria Monte Pergola: l’intervento dei Vigili del Fuoco

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ella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Monte Pergola, sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra.

I Vigili del Fuoco, allertati dal servizio sanitario 118, sono giunti sul posto constatando il coinvolgimento di tre autovetture, a bordo delle quali vi erano esclusivamente i rispettivi conducenti. Una delle vetture coinvolte era alimentata a GPL.

I tre automobilisti, affidati alle cure del personale sanitario intervenuto, sono stati trasportati presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per le cure necessarie.