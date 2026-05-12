martedì, Maggio 12, 2026
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 VIDEO – Belleville: un immenso inferno devasta gli edifici del New Jersey mentre una densa coltre di fumo nero riempie il cielo.

Il Faro
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I vigili del fuoco del New Jersey settentrionale hanno combattuto contro un vasto incendio di nove livelli che ha devastato un magazzino a due piani e si è propagato a una seconda struttura a pochi isolati di distanza.

Poco prima delle 14:00, i vigili del fuoco sono stati inviati al civico 300 di Cortlandt Street a Belleville, in seguito a segnalazioni di un incendio che si stava propagando rapidamente, secondo le prime informazioni dei servizi di emergenza.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a fiamme intense che avvolgevano un magazzino in mattoni, il che ha comportato un intervento di livello nove e il coinvolgimento di squadre di soccorso provenienti da diversi comuni limitrofi, tra cui Newark, Nutley e North Caldwell.

Secondo le autorità, si ritiene che le braci provenienti dall’incendio principale abbiano innescato un secondo incendio in una seconda struttura a circa due isolati di distanza, in Stephens Street, dove i vigili del fuoco sono intervenuti anche per domare un altro rogo.

https://www.aol.com/articles/breaking-nine-alarm-fire-rips-210117691.html

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