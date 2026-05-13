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Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio 2026, intorno alle ore 15:00, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha ricevuto una chiamata di emergenza per un incendio scoppiato in strada Dosso, nella frazione di Canedole, comune di Roverbella. Le fiamme hanno interessato i pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una struttura adibita all’allevamento di maiali.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio non sono state ancora chiarite. Le indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un guasto tecnico, un cortocircuito o altro fattore esterno che ha provocato l’innesco delle fiamme.

https://primadituttomantova.it/cronaca/incendio-a-roverbella-a-fuoco-i-pannelli-fotovoltaici-di-un-allevamento-di-suini/