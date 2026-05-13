mercoledì, Maggio 13, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio in un’azienda agricola di Calvisano, titolare intossicato

Il Faro
Spread the love

Un uomo è rimasto intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da un incendio divampato all’interno della sua azienda agricola a Calvisano.

Da quanto si apprende il titolare, attorno all’1.30 di notte, sarebbe intervenuto in via Zilie inferiore per provare a domare il rogo. Avrebbe però inalato i fumi sprigionati dal materiale andato in fiamme: è stato ricoverato in ospedale, in condizioni che non destano preoccupazione, in codice giallo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e Castiglione, oltre al personale sanitario.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/incendio-azienda-agricola-calvisano-titolare-intossicato-vwk3ng0l

Potrebbe anche interessarti

Vasto incendio minaccia abitazioni a Enna: vigili del fuoco in azione

Il Faro

Incendio in un fienile a Fontanella

Il Faro

Convocazione del II° incontro  il tavolo tecnico per la formazione in merito la formazione formatori professionali-NIA

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *