Spagna: morti 4 pompieri in parco naturale Catalogna

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Quattro vigili del fuoco sono morti e altri due sono stati ricoverati in ospedale con ustioni gravissime il 21 luglio, dopo aver domato un incendio nel nord della Spagna. I pompieri sono stati colti di sorpresa da un improvviso cambio di direzione del vento.

Gli uomini erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha già bruciato oltre 800 ettari di foresta in un parco nazionale vicino a Tarragona, in Catalogna. Secondo le autorità locali, i vigili del fuoco sarebbero stati colti di sorpresa da un improvviso cambio di direzione del vento, che avrebbe alimentato le fiamme.

“Erano vigili del fuoco preparati, capaci e qualificati”, ha dichiarato José Montilla, presidente del governo regionale catalano. “Un cambiamento delle condizioni meteorologiche ha causato la loro morte”.

Uno dei due uomini sopravvissuti ha riportato ustioni sul 75% del corpo, mentre l’altro sul 50%, ha dichiarato un funzionario del governo locale alla radio Cadena Ser.

È stato richiesto l’intervento di un aereo antincendio per contribuire a domare le fiamme che minacciavano il comune di Horta de Sant Joan.

Ma i vigili del fuoco spagnoli erano impegnati su tutto il paese a combattere numerosi incendi. Un incendio divampato vicino alla città di Collado Mediano, a nord-est di Madrid, ha costretto all’evacuazione di circa 2.000 persone prima di essere domato.

Gli incendi boschivi nelle regioni di Cuenca e Ciudad Real hanno indotto le autorità locali a chiudere tratti di strada. I meteorologi hanno previsto un’attenuazione dei forti venti che hanno alimentato le fiamme, ma le temperature torride – che in alcune zone del Paese hanno raggiunto i 41 gradi Celsius – persisteranno per diversi giorni.

https://wildfiretoday.com/four-firefighters-killed-in-spain/