VIDEO – Un bambino piccolo è morto in un incendio in un appartamento del Bronx; altri due bimbi sono in condizioni critiche – feriti anche due adulti e tre vigili del fuoco

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FORDHAM, Bronx (WABC) — Una madre ha perso il figlio più piccolo e altri due figli versano in condizioni critiche a seguito di un devastante incendio che ha colpito un condominio nel quartiere di Fordham, nel Bronx.

Secondo i funzionari dei vigili del fuoco di New York, l’incendio è scoppiato poco prima delle 15:40 in un condominio di sei piani situato al 2609 di Bainbridge Avenue, all’incrocio tra la 193a e la 194a strada est..

Un inquilino si trovava dall’altra parte della strada quando la madre notò del fumo uscire da una finestra del suo appartamento.

“Appena abbiamo visto il fumo, siamo corsi di sopra per andare a salvare i suoi bambini”, ha detto ‘uomo. Entrambi sono corsi di sopra e, aprendo la porta, si sono trovati di fronte alle fiamme.

“L’incendio si stava già propagando in tutta la casa. Quindi, tutto quello che potevamo fare era guardare. E lei continuava a urlare e piangere, urlare e piangere”.

Ci vollero i vigili del fuoco, che dovettero farsi strada tra il fumo che aveva invaso il corridoio, per trarre in salvo i tre bambini più piccoli. Erano in condizioni critiche.

I bambini sono stati portati all’ospedale St. Barnabas, ma il più piccolo, Liam, è deceduto a causa delle ferite riportate. I suoi fratelli e sorelle versano ancora in condizioni critiche e sono stati trasferiti al reparto ustionati del NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center.

Anche due adulti e tre vigili del fuoco si stanno riprendendo da ferite non gravi.