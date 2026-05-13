Vigili del Fuoco da tutta Europa a Grado: la città diventa capitale del soccorso

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Sarà Grado a ospitare, dal 14 al 17 maggio 2026, il 25° Raduno Internazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento di rilievo internazionale che porterà sull’Isola del Sole migliaia di professionisti del soccorso, delegazioni estere, mezzi storici, bande musicali e visitatori provenienti da tutta Europa

Per quattro giorni la città si trasformerà in un crocevia di solidarietà, cooperazione e cultura del soccorso, con un evento che unisce dimensione tecnica, divulgativa e turistica, diventando anche una vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

Il raduno si svolge sotto l’egida dell’IFSO (Internationale Feuerwehr-Sternfahrt-Organisation), realtà internazionale impegnata nello scambio di esperienze tra i Corpi dei Vigili del Fuoco di diversi Paesi.

L’obiettivo è favorire il confronto tra realtà operative differenti, condividere competenze e rafforzare legami professionali e umani oltre i confini nazionali. L’edizione 2026 sarà quindi non solo un incontro tecnico, ma anche un evento aperto alla cittadinanza, alle famiglie e ai turisti.

Il programma prevede una vasta area espositiva dedicata alle più recenti tecnologie per il soccorso tecnico urgente, con la presenza di aziende del settore, stand della Croce Rossa, unità cinofile della Polizia di Stato e realtà specializzate in emergenza e sicurezza.

Accanto agli spazi tecnici sarà allestito anche il Villaggio “Terra Mare”, dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, con un percorso tra i sapori del territorio gradese e regionale.

https://www.friulioggi.it/grado/raduno-vigili-fuoco-internazionale-grado-programma