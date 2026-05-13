Visita Istituzionale al Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata. Il Sottosegretario Prisco in sopralluogo

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VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

MACERATA — Una giornata di alto profilo istituzionale ha visto protagonista il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, che ha accolto la visita ufficiale del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco. L’incontro ha rappresentato un’occasione strategica per fare il punto sull’imponente intervento di ricostruzione della sede centrale, attualmente in fase avanzata di programmazione, e per ribadire l’attenzione del Governo verso il rilancio infrastrutturale del Comando maceratese.

A nobilitare l’evento, la partecipazione del Prefetto di Macerata, Dott. Giovanni Signer, il Presidente della Provincia, Alessandro Gentilucci, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per le Marche, Ing. Vincenzo Bennardo.

Il fulcro della visita è stato dedicato all’illustrazione dell’intervento di demolizio e ricostruzione della sede centrale del Comando, ospitata in un complesso immobiliare di proprietà della Provincia di Macerata.

Il Comandante Provinciale ha illustrato agli ospiti l’iter procedurale e le caratteristiche tecniche dell’opera, evidenziando come l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per il sisma 2016 (USR) abbia stanziato la somma complessiva di € 12.765.286,16 destinata alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, in un’ottica di piena rispondenza ai più moderni standard antisismici ed energetici.

Allo stato attuale, attraverso la procedura di appalto integrato, è stato elaborato il progetto esecutivo ed è in corso il relativo iter di validazione progettuale, con previsione di avvio dei lavori entro luglio 2026.

Particolare apprezzamento è stato espresso dal Sottosegretario per la soluzione tecnico-organizzativa individuata dal Comando. Il Comandante ha infatti precisato che l’intervento sarà articolato in due lotti funzionali, una scelta strategica volta a evitare la ricerca di una sede temporanea in cui ricollocare il personale.

Una soluzione che, oltre a garantire un significativo contenimento dei costi logistici, consente di assicurare la massima continuità operativa del dispositivo di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio provinciale, senza soluzione di continuità per i servizi resi alla cittadinanza durante l’intero arco dei lavori.

A margine dell’incontro, il Sottosegretario On. Emanuele Prisco ha rivolto un sentito plauso ai presenti, riconoscendo:

> *”La fattiva cooperazione interistituzionale e l’impegno profuso per dotare il Comando di Macerata di una sede moderna ed all’avanguardia rappresentano un esempio virtuoso di come la sinergia tra enti possa tradursi in risultati concreti al servizio della collettività.”*

Un riconoscimento che valorizza il lavoro condiviso tra Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ufficio Speciale per la Ricostruzione e Provincia di Macerata, soggetti tutti coinvolti nel percorso che porterà alla restituzione al territorio di una sede pienamente adeguata, sicura e funzionale.

La visita ha sancito un passaggio strategico per il futuro del Comando di Macerata, che si appresta a vivere una stagione di profondo rinnovamento infrastrutturale. Un investimento di oltre 12,7 milioni di euro che testimonia, una volta di più, il valore riconosciuto al presidio del soccorso tecnico urgente quale pilastro della sicurezza pubblica e della resilienza del territorio maceratese, già duramente provato dagli eventi sismici del 2016.