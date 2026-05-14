Spread the love

Intervento di soccorso nella serata di oggi ad Abano Terme, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un cavallo di 27 anni finito nelle acque del Canale Biancolino.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abano Terme. L’animale, a causa anche dell’età avanzata, non riusciva a risalire autonomamente l’argine del canale ed era in evidente difficoltà.

I soccorritori hanno quindi avviato le operazioni di recupero, riuscendo ad assistere il cavallo e a riportarlo in sicurezza sulla terraferma.

Una volta concluso il salvataggio, le condizioni dell’equino sono state verificate dal veterinario presente sul posto. Terminati gli accertamenti, l’animale è stato riconsegnato ai proprietari.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

https://www.tviweb.it/cavallo-di-27-anni-cade-nel-canale-biancolino-salvato-dai-vigili-del-fuoco-ad-abano-terme/