giovedì, Maggio 14, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Cavallo di 27 anni cade nel Canale Biancolino: salvato dai Vigili del Fuoco ad Abano Terme

Il Faro
Spread the love

Intervento di soccorso nella serata di oggi ad Abano Terme, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un cavallo di 27 anni finito nelle acque del Canale Biancolino.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abano Terme. L’animale, a causa anche dell’età avanzata, non riusciva a risalire autonomamente l’argine del canale ed era in evidente difficoltà.

I soccorritori hanno quindi avviato le operazioni di recupero, riuscendo ad assistere il cavallo e a riportarlo in sicurezza sulla terraferma.

Una volta concluso il salvataggio, le condizioni dell’equino sono state verificate dal veterinario presente sul posto. Terminati gli accertamenti, l’animale è stato riconsegnato ai proprietari.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

https://www.tviweb.it/cavallo-di-27-anni-cade-nel-canale-biancolino-salvato-dai-vigili-del-fuoco-ad-abano-terme/

Potrebbe anche interessarti

Cupra Marittima, uomo cade in un pozzo profondo quindici metri

Il Faro

L’Ue respinge la richiesta della Russia di alleggerire le sanzioni e chiede il “ritiro” delle truppe

Il Faro

Scontro tra un camion e un’auto scorta dei Carabinieri sulla A19 Palermo-Catania, 2 feriti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *