Incidente stradale sulla SS 7

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VIGILI DEL FUOCO DI MATERA

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera è stata impegnata nelle operazioni di soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SS 7, al km 568, nei pressi dell’incrocio di Matera Sud.

Il sinistro ha visto coinvolte 4 autovetture. Complessivamente sono 12 le persone interessate dall’impatto; tra queste, al momento si registrano 4 feriti, già affidati alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Si segnalano rallentamenti nella zona interessata. Non è stata disposta la chiusura dell’arteria stradale, ma si raccomanda massima prudenza nel transito.