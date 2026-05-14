Incidente sulla provinciale a Prata di Pordenone: tre donne ferite

Spread the love

Strada Provinciale 35, nel territorio comunale di Prata di Pordenone. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario.



L’allarme è scattato intorno alle 14.45 di ieri. Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, che ha trovato una situazione particolarmente complessa: le due occupanti di una delle auto coinvolte erano infatti rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

Per estrarre le ferite, i soccorritori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore idraulici, tagliando le portiere del veicolo. Le operazioni sono state svolte in collaborazione con il personale sanitario, che ha prestato le prime cure alle due donne prima del trasferimento in ospedale.

https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-provinciale-prata-pordenone-donne-ferite-13-maggio-2026