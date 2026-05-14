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Con una storica Fiat Uno nel fossato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio, per supportare le operazioni di soccorso di un 60enne finito fuori strada tra Maleo e Corno Giovine. Incidente avvenuto poco dopo le 21.45 sulla Sp193, lungo il tratto fatto di continue curve che collega i due centri abitati della Bassa.

Dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno, automedica e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente. Una volta posizionato sulla barella, il 60enne è stato riportato su strada e da lì condotto in codice giallo al Maggiore di Cremona.

https://www.ilcittadino.it/stories/basso_lodigiano/maleo-incastrato-nel-fosso-con-la-fiat-uno-o_197783_96