Principio d’incendio in azienda chimica di Pogliano Milanese. Coinvolti due operai

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POGLIANO MILANESE – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, martedì 12 maggio, poco prima delle 10.30 in un reparto dell’azienda chimica Marbo Italia in via Tasso, 25 a Pogliano Milanese. Le fiamme si sono sviluppate e fortunatamente circoscritte a un macchinario durante il ciclo di lavorazione. Coinvolti due operai di 57 e 60 anni; uno di loro è stato affidato alle cure dei sanitari, intervenuti con l’automedica e due ambulanze; le sue condizioni non sembrano gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Rho, Corbetta e Inveruno che hanno provveduto a mettere in sicurezza prima e a bonificare poi l’area interessata. Presente anche la Polizia Locale e il personale di Ats per i rilievi del caso

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