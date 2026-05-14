Tragedia a Volpago: agricoltore muore schiacciato dal trattore

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VOLPAGO – Un gravissimo incidente agricolo ha sconvolto nel pomeriggio di oggi la comunità di Selva del Montello, dove un uomo, Gastone Pedron, 79enne del posto, ha perso la vita a causa del ribaltamento del proprio mezzo agricolo. Il dramma si è consumato intorno alle ore 15 nei terreni situati sul retro dell’abitazione della vittima, mentre quest’ultima era intenta a svolgere alcuni lavori.



La dinamica dei fatti, ancora al vaglio delle autorità, ha visto il piccolo trattore agricolo cappottarsi improvvisamente, senza lasciare scampo al conducente che è rimasto bloccato sotto il peso della struttura. Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo del sinistro, il pensionato stava lavorando con dedizione tra i filari delle proprie vigne quando si è verificata la fatalità. Sembra che l’anziano stesse cercando di sradicare un palo di un vigneto vincolandolo con una corda al mezzo agricolo. Durante la manovra di trazione, però, il mezzo si è improvvisamente impennato travolgendo il suo conduttore che è morto sul colpo.

https://www.oggitreviso.it/tragedia-volpago-agricoltore-muore-schiacciato-dal-trattore-au23899-376594