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Veglia in casa il marito morto, i Vigili del fuoco trovano il corpo in evidente stato di decomposizione

Il Faro
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Spinuzza a Cefalù, un comune alle porte di Palermo. Il corpo senza vita di Giuseppe Longo,71 anni, era in avanzato stato di decomposizione. La moglie è stata trovata in stato di shock. La Procura ha ora aperto un’indagine con lo scopo di capire i contorni di questa vicenda.

A trovare il corpo sono stati i Vigili del fuoco. I Carabinieri della compagnia l0cale ora cercheranno di capire attraverso le indagini chi era a conoscenza del decesso dell’uomo, le cause della morte e per quanto tempo il corpo sia rimasto nella casa. La moglie ora è stata ricoverata all’ospedale Giglio.

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/veglia-in-casa-il-marito-morto-i-vigili-del-fuoco-trovano-il-corpo-in-evidente-stato-di-decomposizione-3783741/

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