VIDEO – Alcamo, inaugurato il campo di addestramento cinofili dei Vigili del fuoco. “Unico nel Sud Italia”

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ALCAMO, mercoledì 13 MAGGIO 2026 – La città di Alcamo, da oggi, ha il primo campo di addestramento per unità cinofile per Vigili del fuoco in Sicilia e, soprattutto, unico nel Meridione d’Italia. Si è infatti svolta nella mattinata di oggi in via Vitaliano Brancati, nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco, la cerimonia di inaugurazione e consegna dell’area attrezzata, realizzata dal Comune e destinata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia.

L’allestimento di quest’area attrezzata rientra nel progetto “Urban Sunrise”, finanziato con circa 5 milioni di euro da fondi del Pnrr, per la rigenerazione urbana del quartiere Maria Ausiliatrice.