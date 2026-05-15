venerdì, Maggio 15, 2026
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Vigili del fuoco

Anziano muore nell’incendio della sua casa.

Il Faro
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Intervento dei vigili del fuoco alle 8:30 di venerdì 15 maggio per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via Meneghelli, a Galzignano Terme: deceduto un uomo di 86 anni.

La squadra dei vigili del fuoco di Abano Terme ha completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale interessato dall’incendio, inizialmente domato dai familiari dell’anziano, residenti nelle vicinanze, dopo aver notato del fumo provenire dall’abitazione. Purtroppo per Martin, rinvenuto all’interno della casa, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Tra le ipotesi al vaglio, una scintilla sviluppatasi durante l’accensione di una stufa a legna.

https://www.mattinopadova.it/cronaca/galzignano-anziano-morto-incendio-casa-cosa-e-successo-gbkp2ib1

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