venerdì, Maggio 15, 2026
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Vigili del fuoco

Brucia deposito di compost tra Cappelle e Massa d’Albe

Il Faro
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Dalle prime ore di questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avezzano sono impegnate nel contrastare le fiamme, che si sono sviluppate nel deposito di compost Contestabile, situato tra Cappelle dei Marsi e Massa d’Albe.

Sono ancora in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno generato l’incendio. La vasta area interessata è oggetto di operazioni di bonifica da parte dei Vigili del Fuoco. Avviate accurate verifiche per scongiurare l’eventualità di problematiche ambientali.

https://infomedianews.com/brucia-deposito-di-compost-tra-cappelle-e-massa-dalbe/

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