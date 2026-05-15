Esercitazione Colonna Mobile dei Vigili del Fuoco della Sardegna

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VIGILI DEL FUOCO

È in corso in questi giorni la grande esercitazione regionale di Colonna Mobile dei Vigili del Fuoco della Sardegna, programmata dalla Direzione Regionale nell’ambito del piano nazionale di esercitazioni 2026 disposto dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo. Le attività, avviate l’11 maggio e conclusive venerdì 14 maggio, vedono coinvolti tutti e quattro i Comandi provinciali dell’isola — Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano — insieme al personale della Direzione Regionale.

L’esercitazione è articolata in tre filoni principali, concepiti per testare in modo integrato le procedure operative, logistiche e di coordinamento della CMR, in linea con la circolare EM01/2020.

Il cuore dell’esercitazione è costituito dalla simulazione di due eventi alluvionali, ispirati a calamità reali già vissute sul territorio regionale: il Ciclone Cleopatra del 2013 a Olbia e il Ciclone Henry del 2008 e 2026 a Capoterra. Gli scenari prevedono, oltre ai danni idrogeologici, anche danni strutturali agli edifici, con attività di assessment di 1° e 2° livello, ricognizioni sul campo tramite l’app Survey123 e attivazione dei moduli MO.RECS.

L’esercitazione coinvolge anche strutture esterne ai VVF: la Protezione Civile regionale, la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e le amministrazioni comunali interessate. Al termine delle attività, ogni Comando produrrà una relazione con criticità e proposte di miglioramento, che confluirà in un debriefing a livello regionale.

Il coordinamento dell’esercitazione è affidato all’EXCON-SAR, composto da personale della Direzione Regionale con il concorso di unità dei Comandi, referente operativo per gli inject e per i contatti con il CON.