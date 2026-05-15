Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Salone del Libro: Insieme per costruire “Il mondo salvato dai ragazzini”

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VIGILI DEL FUOCO

“Il mondo salvato dai ragazzini” non è solo il titolo dell’edizione di quest’anno del Salone Internazionale del Libro di Torino, ispirato alla celebre opera di Elsa Morante. È un manifesto, un messaggio di speranza e un mondo in movimento che il Salone prova a costruire ogni giorno con inventiva e dedizione. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa pienamente sua questa visione, nella ferma convinzione che la cultura della sicurezza, dell’autoprotezione e della solidarietà debba radicarsi proprio a partire dalle nuove generazioni.

Attraverso uno spazio espositivo interattivo e coinvolgente, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile apre, ai cittadini di ogni età, tutte le porte della sicurezza. Grande attenzione sarà dedicata ai più giovani con la presentazione del “Campus 26 – In campo con i Vigili del Fuoco”, un’iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze dai 15 ai 17 anni per scoprire da vicino il Corpo Nazionale e imparare a gestire le piccole emergenze quotidiane. Lo stand ospiterà inoltre il progetto “Una chiamata salva la V.I.T.A.”, un percorso educativo per insegnare al pubblico come interfacciarsi correttamente con il Numero di emergenza Unico Europeo 112. Gli esperti illustreranno l’importanza di mantenere la calma e di fornire tempestivamente alla Sala Operativa quattro informazioni essenziali: Vedere lo scenario, Individuare le persone in pericolo, Trovare le minacce e verificare come Accedere al luogo dell’evento.

L’esperienza al Salone non si limiterà alla teoria, ma inviterà il pubblico a mettersi fisicamente e virtualmente nei panni dei soccorritori. Un’area pratica consentirà infatti ai visitatori di provare l’equipaggiamento tecnico, indossando il giaccone antifiamma e l’elmo operativo per toccare con mano l’importanza vitale dei Dispositivi di Protezione Individuale. A questo si affiancherà un’innovativa esperienza immersiva: grazie a speciali visori di ultima generazione, il pubblico verrà proiettato all’interno di scenari operativi complessi, vivendo le dinamiche e le sfide di un vero intervento al fianco delle squadre sul campo.

Il percorso si completa intrecciando il passato e il futuro dell’istituzione. Da un lato, la memoria storica prenderà vita attraverso l’editoria del Corpo, con volumi fotografici e documenti storici che celebrano l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di intervento. Dall’altro, lo sguardo sarà rivolto al domani grazie a un infopoint dedicato ai bandi di concorso e al reclutamento, pensato per tutti coloro che desiderano trasformare la propria dedizione al servizio della comunità in una vera e propria professione.

Vi aspettiamo al Salone Internazionale del Libro per costruire insieme un mondo più sicuro.