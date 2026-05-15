Inaugurato il nuovo pronto soccorso del San Camillo Forlanini

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Nuova area accoglienza, triage ed emergenza. Il pronto soccorso del san Camillo Forlanini si rinnova.

650 metri quadrati completamente rinnovati e percorsi interni. Oggi l’inaugurazione con il Presidente Rocca. L’investimento è di 1 milione e 200 mila euro di fondi regionali.

“La novità di questo pronto soccorso – spiega il presidente della Regione Francesco Rocca – è la shock room, che è il primo luogo d’ingresso, quello in cui i primi secondi sono i più importanti. E’ una grande novità per il nostro sistema di emergenza.”

Nell’area accoglienza dei codici rossi, l’attesa triage è differenziata per gravità di accesso e anche adeguata ai flussi quotidiani. Nella parte dei minori è stata allestita una postazione di ricarica USB e ci sono anche sistemi di identificazione sicura del paziente per il monitoraggio in tempo reale del percorso di cura.

Viene introdotto anche il braccialetto identificativo per i pazienti, dotato del codice a barre che consente la tracciabilità dalla prima visita fino alle dimissioni o al ricovero.

“Aggiungiamo una parte di questo pronto soccorso, che è stata chiusa in questo ultimo anno, ad un servizio che metterà a disposizione spazi più accoglienti”, dice Angelo Aliquò, direttore generale del San Camillo-Forlanini.

Lo scorso anno questo pronto soccorso ha registrato oltre 60mila accessi, più di 260 arrivati in eliambulanza. 17 mila i codici rossi.

https://www.rainews.it/amp/tgr/lazio/video/2026/05/inaugurato-il-nuovo-pronto-soccorso-del-san-camillo-8ea27feb-d605-43fd-b009-a8b41088573b.html