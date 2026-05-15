venerdì, Maggio 15, 2026
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Mezzo pesante si ribalta all’uscita della tangenziale di via Paradigna: perdita di carburante

Il Faro
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Poco dopo le 3, è scattato l’allarme per un incidente stradale che ha coinvolto un camion all’altezza dell’uscita della tangenziale di via Paradigna. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, provocando una fuoriuscita di carburante.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Parma, partite dalla caserma di via Chiavari, insieme al 118 e alla Polizia. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e contenuto lo sversamento, lavorando per circa quattro ore, dalle 3 alle 7Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

https://www.gazzettadiparma.it/cronaca/2026/05/15/news/mezzo-pesante-si-ribalta-alluscita-della-tangenziale-di-via-paradigna-perdita-di-carburante-943135

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