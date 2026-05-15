Notte di fuoco nel leccese, auto distrutte in due incendi a Matino e Galatone

Spread the love

Una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. Tra le 02:30 e le 04:00 del mattino, le squadre del distaccamento di Gallipoli sono dovute intervenire d’urgenza nei comuni di Matino e Galatone a causa di due distinti incendi che hanno completamente distrutto altrettante autovetture.

Il primo allarme è scattato intorno alle 02:30 a Matino, in via Libertà. All’arrivo sul posto, il personale operativo ha trovato una situazione già critica: l’incendio dell’autovettura era completamente sviluppato e le lingue di fuoco avevano già iniziato a intaccare il portone in legno di un garage adiacente.

Grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, il rogo è stato domato prima che potesse propagarsi ulteriormente alle strutture circostanti, limitando così i danni all’esterno dell’edificio.

Nemmeno il tempo di rientrare in banchina che, alle 03:50, è arrivata una seconda segnalazione, questa volta dal comune di Galatone. In via Gobetti un’altra automobile è stata avvolta dalle fiamme.

Anche in questo caso, la prontezza dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’intera area in tempi rapidi, scongiurando pericoli per i residenti ed evitando che il fuoco danneggiasse altri beni o veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

https://www.leccenews24.it/cronaca/lecce-incendi-auto-notte-matino-galatone-vigili-del-fuoco.htm