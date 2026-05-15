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Scontro auto-furgone, allarme per una perdita di gas: l’intervento dei vigili del fuoco a Ozieri

Il Faro
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Ozieri. Ieri sera, 14 maggio, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri è intervenuta sulla SS 729 al km 12.200, nei pressi del bivio per Ardara, per uno scontro fra una vettura ed un furgoncino. All’arrivo sul posto la squadra ha notato la fuoriuscita di gas dal serbatoio del furgoncino alimentato a GPL. La sala operativa ha inviato sul posto il Nucleo NBCR, preposto ai travasi GPL. Al loro arrivo, gli specialisti procedevano alla rimozione del gas, bruciando in sicurezza il prodotto tramite la torcia.
Non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri. L’intervento è durato 3 ore circa.

https://www.sassarinotizie.com/2026/05/15/scontro-auto-furgone-allarme-per-una-perdita-di-gas-lintervento-dei-vigili-del-fuoco-a-ozieri/

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