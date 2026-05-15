Sport in Famiglia al Lago dell’EUR nel prossimo week end

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Sport in Famiglia al Parco Centrale del Lago dell’EUR nel prossimo week end per l’11ª edizione, realizzato con il supporto di EUR SpA.

Per tre giorni, oltre 10.000 mq di verde e 85.000 mq di superficie acquatica si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto con oltre 60 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione, più di 20 associazioni e oltre 300 atleti ogni giorno, coinvolgendo cittadini, famiglie e giovani in attività e prove gratuite. Tra le novità del 2026, focus su salute, prevenzione e sostenibilità.

Debutta infatti lo Sport Medicine Hub, il primo polo sanitario sportivo gratuito aperto al pubblico, con controlli medici, screening cardiologici, elettrocardiogrammi e consulenze specialistiche. In collaborazione con Croce Rossa Italiana sarà inoltre attivo un centro mobile di prevenzione sanitaria con controlli gratuiti di elettrocardiogramma e glicemia, oltre a corsi di primo soccorso e BLSD. Grande attenzione anche all’ambiente con una nuova area green dedicata all’educazione outdoor e ai principi del “Leave No Trace”.

https://www.radioromacapitale.it/articolo/sport-in-famiglia-al-parco-centrale-del-lago-delleur-nel-prossimo-week-end-per-l11a-edizione-realizzato-con-il-supporto-di-eur-spa/