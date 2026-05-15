Taranto, i Vigili del fuoco partecipano al convegno: Lo sport nelle Forze Armate e nei Corpi dello Stato

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VIGILI DEL FUOCO

Si è tenuto a Taranto il giorno 14 maggio il convegno sul tema ”Lo sport nelle Forze Armate e Forze dell’Ordine”, organizzato dal Club per l’UNESCO di Taranto e dall’Associazione Culturale “Marco Motolese”.

L’iniziativa, alla quale sono state invitate tutte le Forze Armate e dell’Ordine presenti a Taranto, unitamente al Comando dei Vigili del Fuoco, si inserisce nelle manifestazioni dell’Amministrazione Comunale e Provinciale di Taranto per i prossimi “XX Giochi del Mediterraneo 2026” che si terranno dal 21 agosto al 3 settembre.

Il Focus del convegno è stato incentrato sull’importanza dell’attività sportiva quale veicolo per il mantenimento psicofisico del personale in divisa, fondamentale per affrontare in modo efficiente ed efficace i compiti istituzionali.

Per il Corpo Nazionale hanno partecipato, oltre al Comandante di Taranco, Ing. Lorenzo Elia, gli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse della sezione Taekwondo, Antonio Flecca e Teodoro Del Vecchio, e una rappresentanza di atleti e tecnici del G.S. VV.F. “F. Martinelli” di Taranto.

Nello specifico i rappresentanti del C.N.VV.F. hanno portato in evidenza i valori etici e comportamentali dello spirito sportivo, le emozioni e le responsabilità di rappresentare attraverso lo sport il Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché l’impegno e il sacrificio quotidiano necessario per conseguire i risultati.