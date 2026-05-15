Tragedia sull’A1: camion carico di monitor esce di strada, un morto e un ferito grave

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Grave incidente nelle scorse ore sull’Autostrada A1, nel tratto sud tra Pontecorvo e Cassino, all’altezza di Villa Santa Lucia. Un tir carico di monitor televisivi ha perso il controllo finendo in una cunetta laterale. Nell’impatto è morto il conducente, un

Ferito gravemente il secondo autista, trasportato in elicottero in un ospedale di Roma.Secondo le prime ipotesi, il mezzo sarebbe rientrato dallo Stadio Olimpico dopo la finale di Coppa Italia, come suggerirebbero alcuni pass trovati nella cabina.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale di Cassino per i soccorsi e i rilievi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

CORRIERE ADRIATICO