VIDEO – Due tornado nel Rodigino, danni a Fiesso Umbertiano e tetti scoperchiati. Vigili del fuoco al lavoro

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Nelle ultime ore, si sono registrati anche due vortici riconducibili a fenomeni di tipo tornadico, avvistati tra Gaiba e Stienta, a ovest del capoluogo. Segnalazioni di danni arrivano anche dalla zona di confine tra Fiesso Umbertiano e Pincara, dove alcune abitazioni hanno riportato tegole divelte dai tetti. In zona sono stati inoltre rilevati circa 8 millimetri di pioggia a Ceneselli e 5 millimetri a Lendinara.

A confermare la portata dei danni sono anche gli interventi dei Vigili del fuoco. I pompieri di Rovigo sono infatti intervenuti attorno alle 14 a Fiesso Umbertiano a seguito del violento episodio atmosferico, presumibilmente una tromba d’aria.

Secondo le prime informazioni, il fenomeno atmosferico avrebbe provocato ingenti danni ad un’abitazione, interessando in particolare il tetto dell’edificio. Durante l’evento è inoltre caduto un albero, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni sono tuttora in corso per garantire la sicurezza dell’abitazione e delle zone circostanti.

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