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VIDEO – Due vigili del fuoco sono rimasti feriti, uno in modo grave, in seguito a un incidente con un camion dei pompieri nella contea di Muskingum.

Il Faro
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DRESDEN, Ohio (WSYX) — Due vigili del fuoco sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, in seguito a un incidente che ha coinvolto un camion dei pompieri nella contea di Muskingum giovedì.

È successo vicino al civico 910 di Dresden-Adamsville Road, sulla State Route 208.

Un vigile del fuoco è stato trasportato in elicottero al Grant Medical Center di Columbus in condizioni critiche. Il secondo vigile del fuoco è stato portato d’urgenza al Genesis Hospital di Zanesville e le sue condizioni sono state definite stabili.

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