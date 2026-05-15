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 VIDEO – pilota e passeggero morti dopo che l’aereo si è schiantato contro un’abitazione ad Akron

Il Faro
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Due persone sono morte il 14 maggio quando un piccolo aereo si è schiantato contro un’abitazione nel complesso residenziale di Coventry Crossing, vicino al Firestone Country Club, come confermato dalle autorità.

I vigili del fuoco di Akron hanno dichiarato che due persone a bordo dell’aereo sono morte. Non è stato immediatamente chiaro se ci fossero altre vittime.

“Abbiamo sentito un tonfo fortissimo e assordante”, ha raccontato Jewell Ulrich, una vicina di casa di Canterbury Circle. “Siamo corsi tutti fuori all’istante. Abbiamo visto che l’aereo aveva colpito la casa. L’incendio si è propagato in un attimo.”

“L’incendio è divampato all’istante”, ha detto. “Era caldissimo. E poi si vedeva la coda dell’aereo proprio lì. Le fiamme divampavano con violenza.”

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