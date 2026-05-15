VIDEO – Tre morti, tra cui un bambino, nell’incendio di una casa a Montebello; secondo le autorità, si sospetta violenza domestica

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Giovedì tre persone, tra cui un bambino, sono morte in seguito a un incendio divampato in una casa a Montebello, che secondo le autorità potrebbe essere collegato a episodi di violenza domestica.

Le fiamme si sono rapidamente propagate a un vicino palo della luce, facendo saltare un fusibile e causando un’interruzione di corrente nella zona. .

Il capo del dipartimento di polizia di Montebello, Luis Lopez, ha poi fornito dettagli sull’indagine durante una conferenza stampa sul luogo dell’incidente.