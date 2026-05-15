venerdì, Maggio 15, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Tre morti, tra cui un bambino, nell’incendio di una casa a Montebello; secondo le autorità, si sospetta violenza domestica

Il Faro
Spread the love

Giovedì tre persone, tra cui un bambino, sono morte in seguito a un incendio divampato in una casa a Montebello, che secondo le autorità potrebbe essere collegato a episodi di violenza domestica.

Le fiamme si sono rapidamente propagate a un vicino palo della luce, facendo saltare un fusibile e causando un’interruzione di corrente nella zona. .

Il capo del dipartimento di polizia di Montebello, Luis Lopez, ha poi fornito dettagli sull’indagine durante una conferenza stampa sul luogo dell’incidente.

Potrebbe anche interessarti

Incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a magazzino.

Il Faro

Regione Piemonte – Accordo con i Vigili del Fuoco per la formazione di volontari

Il Faro

Baracca incendiata Paura nella zona sud Intervento dei pompieri salva tre senza dimora

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *