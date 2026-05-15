Violenta grandinata a Gorizia e nell’isontino. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Acausa di una forte ondata di maltempo con pioggia e grandine che ha colpito nella serata di giovedì 14 maggio il goriziano, la sala operativa del comando isontino sta ricevendo numerose richieste di soccorso.

Dalle 20 alle 21.45 sono 10 gli interventi, riconducibili al maltempo, già portati a termine dai Vigili del Fuoco e sempre alle 21.45 le richieste di soccorso in attesa di essere evase erano 60.

Per far fronte alle richieste di soccorso sono state richiamate in servizio straordinario 8 unità operative ed è stato anche richiesto il supporto del comando dei Vigili del fuoco di Trieste che ha inviato una squadra.

Attualmente le squadre operanti sul territorio sono 5: 2 della sede centrale, 2 del distaccamento di Monfalcone e quella giunta dal comando di Trieste.

Al momento la quasi totalità delle richieste di soccorso è per allagamenti, le zone maggiormente colpite sono Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia.

https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2026/05/violenta-grandinata-a-gorizia-e-nellisontino-decine-di-interventi-dei-vigili-del-fuoco-5a850f9f-e537-41a1-84d4-9cc442f6d726.html