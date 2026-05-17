domenica, Maggio 17, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

A fuoco un vagone nell’ Interporto Sud | intervengono due squadre di vigili del fuoco e due autobotti

Il Faro
Spread the love

Un incendio è divampato all’interno dell’Interporto Sud, nel territorio di Marcianise, interessando un’area di stoccaggio di Rfi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e due autobotti.

Le fiamme si sono sviluppate in uno dei vagoni presenti nell’area di magazzino. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme.

https://www.casertanews.it/cronaca/incendio-vagone-dismesso-area-stoccaggio-rfi-interporto-marcianise.html

Potrebbe anche interessarti

Video .Messaggio del Presidente Mattarella ai Vigili del Fuoco

Il Faro

Video – Festa della Repubblica

Il Faro

Trattore cingolato si è ribaltato mentre operava in un terreno scosceso – Deceduto il conducente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *