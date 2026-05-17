Esplosione in casa a Terralba, grave il proprietario

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Paura a Terralba per un forte boato durante la notte. In un appartamento di via Boccaccio c’è stata un’esplosione che ha devastato l’abitazione. Lo scoppio ha provocato il crollo delle pareti esterne della casa.

Il proprietario, quarantenne, che si trovava all’interno è stato soccorso da vigili del fuoco e 118 e portato in elicottero a Sassari, dove è stata ricoverato in rianimazione. Risulta gravemente ferito. La causa sarebbe l’esplosione di una bombola.

https://www.rainews.it/amp/tgr/sardegna/articoli/2026/05/esplosione-in-casa-a-terralba-uomo-in-rianimazione-e65909ad-2274-4730-9951-4f8dba12b8ad.html