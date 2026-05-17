Incendio a Fossò, rogo di plastica vicino alla Haiki Electrics: il video

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Fossò. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 17 di oggi, domenica 17 maggio, in via Quarta Strada, in un’area adiacente alla ditta Haiki Electrics, per un incendio divampato in un campo dove erano presenti materiali plastici ed elettrici abbandonati.

Le fiamme, alimentate da batterie e plastica, hanno generato un denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, con decine di chiamate ai vigili del fuoco in pochi minuti. Sul posto diverse squadre stanno ancora operando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti e non è stato necessario l’intervento del Suem 118. Il campo non è nuovo a episodi simili.

https://www.nuovavenezia.it/cronaca/incendio-fosso-via-quarta-strada-haiki-electrics-rogo-plastica-s82kfohe