domenica, Maggio 17, 2026
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Incidente stradale – una Fiat Punto ha perso il controllo investendo una giovane donna e terminando successivamente la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta questa mattina alle prime luci dell’alba in Piazza Garibaldi, nel quartiere marinaro del capoluogo, a seguito di un incidente stradale.
Coinvolta nel sinistro una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo investendo una giovane donna e terminando successivamente la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’evento.
Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera in codice rosso.
Sul posto presente la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

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