Interventi sul territorio comasco

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 1.15 circa a Bregnano SP 31 bis nei pressi entrata Pedemontana intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale frontale 2 vetture.

Sei persone coinvolte ferite in vari ospedali in codici verdi, giallo e rosso. Intervenuto elisocorso 118 oltre i VVF di Lomazzo e Appiano e Carabinieri.

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Ore 11.40 intervento di soccorso tecnico urgente a Mariano Comense in Via John Fitzgerald Kennedy incrocio via G. Cappelletti per incidente stradale coinvolti auto e motocicletta.

Motociclista ferito trasportato in elisoccorso a Varese in codice giallo