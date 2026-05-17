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Incendio nella notte di sabato 16 maggio a Uta, dove un autofurgone adibito al trasporto di prodotti pirotecnici è stato distrutto dalle fiamme. Il mezzo era parcheggiato nella piazza della Chiesa di Santa Giusta, durante la festività patronale del paese. Fortunatamente il rogo si è sviluppato dopo lo spettacolo pirotecnico, quindi all’interno del mezzo c’era una minima quantità di prodotti.

Sul posto sono intervenute squadre della Centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari e una squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias, che hanno circoscritto e spento l’incendio che aveva coinvolto l’intero veicolo.

Le fiamme hanno lambito il muro perimetrale e l’ingresso di un’abitazione adiacente.

I vigili del fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause che possono aver scaturito l’incendio. Tante le persone presenti alla festa patronale: fondamentale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco per evitare quella che sarebbe potuta essere una tragedia.

https://www.youtg.net/primo-piano/70153-uta-in-fiamme-un-furgone-con-i-prodotti-pirotecnici-paura-durante-la-festa-patronale