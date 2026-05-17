Vasto incendio in un’azienda di rottami ferrosi a Prevalle

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Dalla mezzanotte di oggi un imponente intervento dei Vigili del Fuoco è stato attivato a Prevalle, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato un’azienda impegnata nel trattamento di rottami ferrosi.

Sul posto sono confluite squadre provenienti da diversi distaccamenti del territorio e dalla sede centrale, in particolare da Salò, Chiari, Desenzano del Garda, Orzinuovi e Cunettone, oltre al personale operativo centrale. In totale sono stati impiegati 31 vigili del fuoco, supportati da un consistente dispiegamento di mezzi speciali.

Per fronteggiare le fiamme, complicate dalla natura del materiale coinvolto e dalla conformazione dell’area, sono state utilizzate quattro autopompe serbatoio, cinque autobotti, il carro aria per la ricarica delle bombole degli operatori, una botte volumetrica con capacità di circa 28 mila litri d’acqua e un’autoscala.

Fondamentale anche il supporto esterno: i tecnici di A2A sono intervenuti per garantire un costante rifornimento idrico alle autobotti, mentre ARPA Lombardia è stata allertata per le verifiche e gli accertamenti di carattere ambientale. Sul luogo delle operazioni presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Secondo quanto riferito non si registrano persone ferite, e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza risultano ormai in fase di completamento.

https://gardatoday.it/notizie/incendio-in-unazienda-di-rottami-a-prevalle-maxi-intervento-dei-vigili-del-fuoco