VIDEO – Droni ucraini incendiano uno dei più grandi impianti di esplosivi della Russia in un blitz notturno.

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Sabato notte, durante un raid di droni da parte delle forze ucraine, uno dei più grandi impianti di produzione di esplosivi della Russia è stato dato alle fiamme, mentre Kiev prosegue la sua campagna per colpire le infrastrutture militari in profondità dietro le linee nemiche.

Lo stabilimento Nevinnomyssk Azot, situato nella città sud-occidentale di Stavropol, è uno dei maggiori produttori russi di sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di esplosivi.

È stata descritta come una “componente fondamentale” della macchina bellica del leader russo Vladimir Putin , producendo annualmente oltre 4 milioni di tonnellate di prodotti a base di ammonio e acido nitrico per la fabbricazione di bombe, proiettili di artiglieria e missili.