VIDEO – Droni ucraini incendiano uno dei più grandi impianti di esplosivi della Russia in un blitz notturno.
Sabato notte, durante un raid di droni da parte delle forze ucraine, uno dei più grandi impianti di produzione di esplosivi della Russia è stato dato alle fiamme, mentre Kiev prosegue la sua campagna per colpire le infrastrutture militari in profondità dietro le linee nemiche.
Lo stabilimento Nevinnomyssk Azot, situato nella città sud-occidentale di Stavropol, è uno dei maggiori produttori russi di sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di esplosivi.
È stata descritta come una “componente fondamentale” della macchina bellica del leader russo Vladimir Putin , producendo annualmente oltre 4 milioni di tonnellate di prodotti a base di ammonio e acido nitrico per la fabbricazione di bombe, proiettili di artiglieria e missili.