VIDEO – Mucche a spasso per le vie della città – Vigili del Fuoco recuperano la mandria

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Insolito intervento, nella tarda mattinata di ieri, 15 maggio, per i vigili del fuoco volontari di Glorenza. La richiesta d’aiuto arrivata alla centrale non è stata per il «solito» gatto che, arrampicatosi sull’albero, non era più in grado di scendere.

I protagonisti (loro malgrado) sono stati animali di dimensioni decisamente maggiori: sedici mucche che si erano allontanate dal pascolo e, smarrita la strada, si sono ritrovate a passeggiare per le vie del paese. Qualche cittadino se n’è ritrovata qualcuna nel verde e curatissimo giardino di casa. I vigili del fuoco sono riusciti a radunare gli insoliti «turisti a quattro zampe» e a condurli fuori dal paese, mettendoli al sicuro prima che potessero farsi del male.

CORRIERE DELLA SERA