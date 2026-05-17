VIDEO – Un vigile del fuoco è morto e undici sono rimasti feriti nell’esplosione e nel vasto incendio di una segheria nel Maine.

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PORTLAND, Maine — Un vigile del fuoco di 27 anni, morto nel vasto incendio e nella successiva esplosione in una segheria nella regione costiera del Maine, è stato commemorato sabato, il giorno dopo l’incidente che ha causato il ferimento di almeno altre 11 persone.

Un memoriale floreale dedicato ad Andrew Cross è stato deposto davanti alla caserma dei vigili del fuoco volontari di Morrill. Sabato, soccorritori e altri membri della comunità si sono schierati lungo un’autostrada e strade locali per rendere omaggio a Cross, mentre la sua salma veniva scortata per circa 74 chilometri a est da Augusta fino a un’impresa di pompe funebri a Belfast, nel Maine. Il corteo funebre è stato organizzato in modo da attraversare Morrill per permettere ai residenti di porgere le loro condoglianze, come comunicato dai vigili del fuoco su Facebook.

Secondo l’ufficio del capo dei vigili del fuoco statale, circa una ventina di squadre di pompieri sono intervenute per domare le enormi fiamme che hanno devastato un silo presso la Robbins Lumber in una zona rurale.

Il MaineHealth Maine Medical Center di Portland, centro traumatologico di livello 1, ha dichiarato venerdì di avere in cura 10 pazienti trasferiti da ospedali locali. Il Northern Light Eastern Maine Medical Center di Bangor aveva in cura un paziente in condizioni critiche, ma quest’ultimo è stato trasferito in un’altra struttura, ha affermato un portavoce in una e-mail.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Il sito web della Robbins Lumber descrive l’azienda come un “produttore di legname ad alta tecnologia” esistente dal 1881 e a conduzione familiare da cinque generazioni. La segheria di Searsmont, una cittadina di circa 1.500 abitanti a circa 150 chilometri da Portland, non sarà operativa nel prossimo futuro.