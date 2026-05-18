aldive, individuati nella terza camera della grotta i corpi dei quattro sub italiani dispersi

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I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell’atollo di Vavu.

Lo conferma la Farnesina. Stamattina erano riprese le ricerche con l’arrivo dei 3 subspeleologi finlandesi dotati di attrezzature speciali.

Il team di subacquei di Dan Europe si immergerà oggi (18 maggio) nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità.

Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist.

Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.

https://www.larena.it/news/italia/maldive-al-via-immersione-team-per-recupero-corpi-1.13015957?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-mydaily&_ope=eyJndWlkIjoiMzE0NTYxOGFmOTQwODJhNzA1MjVkZTA5NzhhYjVjMGMifQ%3D%3D