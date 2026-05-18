Auto sulla folla a Modena: quando la cronaca diventa propaganda politica. Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Il sindaco: «Due dei soccorritori sono stranieri, basta sciacallaggio»

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Non si è fatta attendere la propaganda cara ad alcuni leader politici. Il primo a cavalcare l’accaduto semplificando a suo piacere in modo pericoloso è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha subito puntato il dito contro il fallimento dell’integrazione delle «cosiddette seconde generazioni». E ha aggiunto: «Altro che ius soli o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza». Più ponderata Giorgia Meloni: «Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni».

Il corto circuito delle affermazioni arrivate dagli esponenti della destra attualmente al governo è presto evidente e sarebbe bastato informarsi un po’ di più per leggere, come ha scritto il sindaco di Modena, che due dei soccorritori che hanno fermato l’uomo «sono di origine straniera, sono egiziani, ne sono sopraggiunti altri in aiuto, sempre di origini straniere, il che dimostra rispetto a quelle che sono alcune forme di sciacallaggio che vedo sui social che bisogna fare distinzioni: ci sono stati stranieri che insieme ai modenesi hanno avuto il coraggio di intervenire con lucidità, sangue freddo e senso della comunità. È sempre stata la nostra forza e sono sicuro che ancora una volta Modena saprà rispondere con la stessa prontezza di questi

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Ci sono otto persone che sono state investite in centro a Modena e a due di loro sono state amputate le gambe, secondo quanto riferisce la Procura. Un’altra è in pericolo di vita. È il tragico bilancio di quanto accaduto sabato 16 maggio, nel pomeriggio, nel centro della cittadina emiliana, dove un’auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni.

Alla guida c’era Salim El Koudri, 31 anni, laureato in Economia, nato in Italia a Seriate, in provincia di Bergamo, residente a Ravarino: ha puntato i passanti e dopo averli investiti si è schiantato contro una vetrina. Poi è sceso dalla macchina cercando di correre via mentre impugnava un coltello, solo grazie all’intervento di altri passanti che lo hanno rincorso, l’uomo è stato fermato e al momento si trova in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma. Tutto è accaduto nel pieno del pomeriggio, tra famiglie e turisti che passeggiavano nel centro storico della cittadina. «Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare», hanno raccontato alcuni testimoni.

Nonostante l’uomo fosse armato di coltello, alcuni uomini sono riusciti a fermarlo rischiando in prima persona le loro vite. A loro si è subito rivolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ringraziarli: ha chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini «che con coraggio hanno bloccato il colpevole». Insieme alla premier Giorgia Meloni, ha deciso di andare in visita a Modena e Bologna per incontrare i feriti.

https://www.vanityfair.it/article/auto-sulla-folla-modena-politica-mattarella-meloni