lunedì, Maggio 18, 2026
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Vigili del fuoco

Concluso il corso TAS 1 presso il Centro di Formazione di Dalmine.

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VIGILI DEL FUOCO

Dall’11 al 15 maggio, si è svolto presso il Centro di Formazione di Dalmine il corso di formazione TAS 1 (Topografia Applicata al Soccorso) rivolto al personale operativo dei Vigili del fuoco, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche nella gestione delle operazioni di ricerca e soccorso sul territorio. Le lezioni hanno impegnato 22 discenti – di cui 8 provenienti dal comando di Bergamo e 14 allievi del 102° Corso – in attività teoriche e pratiche dedicate all’utilizzo di strumenti cartografici, sistemi GPS, orientamento sul terreno e pianificazione delle operazioni di ricerca. La Topografia Applicata al Soccorso rappresenta una specializzazione fondamentale nelle attività di emergenza, particolarmente importante negli scenari di ricerca di persone disperse, calamità naturali e interventi in aree impervie, dove è essenziale una corretta lettura del territorio e una precisa gestione delle coordinate geografiche. A coronamento del percorso formativo, nella giornata di oggi tutti i partecipanti hanno sostenuto e superato con successo l’esame finale, conseguendo la relativa abilitazione.

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