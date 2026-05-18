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Un fulmine ha colpito il campanile della Chiesa di San Giacomo Apostolo, provocandone il parziale crollo durante il violento temporale di venerdì sera, 15 maggio. La chiesa si trova a Corte, frazione di Molini di Triora, nell’entroterra ligure.



Nella giornata di sabato i vigili del fuoco hanno effettuato un’ispezione tecnica utilizzando anche un drone per monitorare la stabilità delle parti rimaste in piedi del campanile e verificare eventuali ulteriori rischi di cedimento.



Circa 20 abitazioni della zona sono state poste in stato di allerta a causa del pericolo di caduta di detriti durante le operazioni di controllo e messa in sicurezza.

https://video.corriere.it/video-virali/imperia-fulmine-colpisce-il-campanile-crollo-parziale-della-chiesa-venti-case-in-zona-rossa/39d514de-24c7-412d-80ef-d88ec1379xlk