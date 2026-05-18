lunedì, Maggio 18, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio in un agriturismo, in fiamme il tetto: 17 vigili del fuoco al lavoro nella notte

Il Faro
Spread the love

GRUM (BELLUNO) – Incendio nella notte in un agriturismo a Grum, comune di Feltre. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell’edificio poco dopo la mezzanotte e sono state spente da 17 operatori oggi, 17 maggio. 

Sul posto sono stati impiegati 17 operatori e sei automezzi, provenienti dalle sedi di Belluno e Feltre. A supporto del distaccamento di Feltre, intervenuto con un’autopompa serbatoio e 2 autobotti, hanno operato anche le squadre della sede centrale di Belluno, con autobotte, autoscala e carro aria, quest’ultimo impiegato per garantire la riserva di autoprotettori al personale operante.

L’azione coordinata delle squadre ha consentito di circoscrivere il rogo, impedendone la propagazione all’intero edificio.

IL GAZZETTINO

Potrebbe anche interessarti

Circa 90 interventi di soccorso tecnico urgente svolti dalle 16 circa di ieri in relazione alle avverse condizioni meteo.

Il Faro

Parma, corso NBCR di Secondo Livello

Il Faro

Video – Gattino in pericolo salvato dai Vigili del Fuoco a Torretta di Legnago

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *