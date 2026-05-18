Incendio in un agriturismo, in fiamme il tetto: 17 vigili del fuoco al lavoro nella notte

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GRUM (BELLUNO) – Incendio nella notte in un agriturismo a Grum, comune di Feltre. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell’edificio poco dopo la mezzanotte e sono state spente da 17 operatori oggi, 17 maggio.

Sul posto sono stati impiegati 17 operatori e sei automezzi, provenienti dalle sedi di Belluno e Feltre. A supporto del distaccamento di Feltre, intervenuto con un’autopompa serbatoio e 2 autobotti, hanno operato anche le squadre della sede centrale di Belluno, con autobotte, autoscala e carro aria, quest’ultimo impiegato per garantire la riserva di autoprotettori al personale operante.

L’azione coordinata delle squadre ha consentito di circoscrivere il rogo, impedendone la propagazione all’intero edificio.

IL GAZZETTINO