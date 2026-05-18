Incidente sul lavoro, operaio rimane ferito in un cantiere edile

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ISTRANA (TREVISO) – Ancora un infortunio sul lavoro in provincia di Treviso dove un operaio è rimasto ferito in un cantiere edile. L’allarme con la richiesta di soccorso è scattato poco dopo le 11 di oggi, lunedì 18 maggio, quando alla Sala Operativa dei vigili del fuoco di Treviso è giunta la richiesta di soccorso per un operaio rimasto coinvolto in un incidente.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e l’autoscala dalla sede centrale di Treviso e il Suem 118 per la stabilizzazione del ferito.

I vigili del fuoco, attraverso l’autoscala debitamente predisposta per il recupero dei feriti attraverso il montaggio di una barella sul cestello, hanno spostato in sicurezza l’operaio dal cantiere dove è avvenuto l’incidente ad una zona sicura.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Castelfranco e lo Spisal per i rilievi del caso e per capire la dinamica dell’incidente.

https://www.ilgazzettino.it/video/nordest/incidente_sul_lavoro_operaio_ferito_cantiere_istrana-9539543.html